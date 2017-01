Non classé

« ASSUME TA PAROLE – KIFFE TA CITOYENNETE » sur RGB 99.2 Fm & sur www.radiorgb.net – Diffusion ce mardi 10 janvier 2017 (19h00-20h00) de la réalisation du « projet radio » à l’E2c95 (Ecole de la 2ème chance – site de Sarcelles – Atelier radio animé par José Guérin – Montage : Damien Gissat pour RGB et Gaëlle Sureau pour l’E2c95 – Sarcelles), avec au menu le film « SWAGGER » (interview d’Olivier Babinet), film « inespéré sur la banlieue, film profondément tendre et percutant, qui redonne de l’énergie en ces temps troublés » ; la pièce de théâtre F(L)AMMES d’ Ahmed Madani (interview de l’auteur & metteur en scène) avec une dizaine de jeunes femmes nées de parents immigrés « pour explorer ensemble leurs identités multiples, leur sensibilité, leur désir de prendre la parole, de jouer, danser, rire, creuser entre elles, se raconter ». « Un acte esthétique et poétique pour entendre une parole trop souvent confisquée » (à l’affiche à La Maison des Métallos à Paris, en novembre/décembre 2016) … + des micro-trottoirs, chroniques musicales, présentations du Concours citoyenneté et de la ZEP (Zone d’Expression Prioritaire) + les Actualités de l’E2c95. Rediffusion de l’émission : mercredi 11 janvier 2016 (12h00-13h00).