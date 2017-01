Non classé

Retrouvez Blade MC/AliMBaye ce samedi 17 décembre 2016 sur RGB 99.2 Fm & sur www.radiorgb.net à l’écoute de Street Diamond ! (19h00-22h00).

On parlera de son album Bleu point zero et de beaucoup d’autres choses !

Retrouvez Taipan ce samedi 17 décembre 2016 sur RGB 99.2 Fm & sur www.radiorgb.net à l’écoute de Street Diamond ! (19h00-22h00). On parlera aussi de son EP – P.A.N et de beaucoup d’autres choses ! Rendez-vous à partir de 19h sur le 99.2fm et www.radiorgb.net!

