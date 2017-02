Non classé

« L’école de la 2ème chance du Val d’Oise à la conquête des ondes » (site d’Argenteuil) sur RGB 99.2 Fm & sur www.radiorgb.net + Podcast. Rediffusion de la première émission du 29 novembre 2016 – Ce soir, mardi 31 janvier 2017 (19h00-20h00) + mercredi 1er février (12h00-13h00) –

Emission réalisée dans le cadre d’un atelier radio – animé par José Guérin et les formateurs de l’E2C95, autour des thèmes de la citoyenneté et de la République.

Au sommaire : Interviews de 2 élues : Nicole LANASPRE (LR) – 1ère Adjointe au Maire de Cormeilles-en-Parisis (LR) et Nessrine MENHAOUARA (PS) – Adjointe au Maire de Bezons et Conseillère départementale du Val d’Oise – autour de l’engagement et de l’égalité femmes/hommes en politique.

Parmi les chroniques réalisées pour cette émission : Retour (de l’écrit à l’oral et micro-trottoirs) sur la projection du film SONITA – le nouveau film de l’Iranienne Rokhsareh Ghaem Maghami (Sonita a 18 ans. Originaire d’Afghanistan, sans-papiers et illégale en Iran, elle vit dans la banlieue pauvre de Téhéran avec sa sœur et sa nièce. Téméraire et passionnée, Sonita se bat pour vivre sa vie comme elle l’entend et faire carrière dans le rap. Son rêve se confronte aux nombreux obstacles qu’elle rencontre en Iran et au sein de sa famille restée en Afghanistan. Celle-ci, sous l’impulsion de sa propre mère, envisage de vendre Sonita pour 9000$ à un homme qu’elle n’a jamais rencontré).A découvrir également : chroniques musicales et chroniques citoyenneté « Moi Président » et interview avec la boxeuse Aïssatou CAMARA. Infos +++ www.e2c95.com

Rediffusion mercredi 1er février 2017 (12h00-13h00) + Podcast