Non classé

PLACE PUBLIQUE : Le magazine de la rédaction sur RGB 99.2 Fm et sur www.radiorgb.net – Rediffusion ce mardi 24 janvier 2017 (de 19h00 à 20h00) de l’émission du 6 décembre 2016. Emission proposée et animée par José GUERIN, avec la participation active de Léa SABOURIN – Etudiante en Master 2 de journalisme.

Invité : Arnaud BAZIN (UVO- LR) – Président du Conseil Départemental du Val d’Oise & Président de la Communauté de Communes du Haut Val d’Oise (CCHVO).

* Actualité locale : Affaire Adama Traoré : Initiative de la Communauté de Communes du Haut Val d’Oise (en soutien à Nathalie Groux, Maire de Beaumont-sur-Oise).

* Actualités départementales :

– Logement : Val d’Oise Habitat – 1er bailleur social du Val d’Oise, après la fin de l’OPIEVOY qui sera dissolu le 31 décembre 2016 – et quel sera le programme de réhabilitation (calendrier et coût) ?

– Le Val d’Oise – 1er département » fibré » – Objectif 2020 (?) pour l’ensemble du département (urbain / rural).

– Economie : Application de la Loi N.O.T.R.E. (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) : Qu’en est-il de sa mise en oeuvre pour le Val d’Oise ? / Quel avenir pour le Comité d’Expansion Economique du Val d’Oise ?

– Social : Ou en sont les négociations avec le Gouvernement, au sujet des compensations – entre Etat et département(s) – sur les minima sociaux (RSA …) – Quelles conséquences pour les valdoisiens ?

– Grand Paris – « Métropole du Grand Paris » & « Grand Paris Express » : Quel(s) espoir(s) pour le Val d’Oise ?

– Europacity (après les 2 nouveaux recours des opposants au projet) : « Stop » ou « encore » ? – suite au Débat public organisé ces derniers mois par la CNDP (Commission Nationale du Débat Public).

* Actualités nationales : Résultat des Primaires à droite : François Fillon – quel(s) espoir(s) pour la France ?

– Commentaire après l’annonce de la non-candidature de François Hollande pour 2017 et de la Primaire de la Belle Alliance Populaire. Rediffusion de l’émission : mercredi 25 janvier 2017 (12h00-13h00) sur RGB 99.2 Fm & sur www.radiorgb.net + Podcast.