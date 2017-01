Non classé

Vous êtes tous invité(e)s à écouter la 131e émission Les Mots Migrateurs, ce mardi 3 janvier de 22 h à 23 h 30 sur radio RGB 99.2 FM ou en streaming sur Internet à l’adresse www.radiorgb.net

Rediffusion les mercredis 11 et 25 janvier de 14 h 30 à 16 h

Vous pourrez aussi écouter l’émission sur www.motsmigrateurs.fr à partir du 8 janvier

Au menu de cette 131e édition : L’art de la ponctuation : Histoire de la ponctuation au fil des siècles – Sylvie Prioul et Olivier Houdart – Éditions du Seuil 2007 : Coll. Points

… et pleins de petites surprises documentaires pour ponctuer le propos, dont une chanson de Ricet Barrier justement intitulée « La ponctuation »

Invités : * Autour de la pièce de théâtre « Averse noire »… Une création de l’auteur Olivier Sourisse qui sera jouée à la rentrée prochaine au théâtre de l’Usine à Eragny.

* Rencontre avec l’auteur, le metteur en scène Geoffroy Guerrier et l’un des comédiens, Antoine Formica.

Émission réalisée par V. Gabralga – Animation Philippe Raimbault et Marie-Laure Bigand

Mots Migrateurs : C’est aussi un collectif d’écrivains.

Retrouvez-nous sur www.motsmigrateurs.fr – Photo : De gauche à droite, Geoffroy Guerrier, Olivier Sourisse et Antoine Formica. Crédit : P. Raimbault